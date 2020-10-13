[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Трамп впервые вышел в народ после заражения коронавирусом
// Reuters

CentralAsia (CA) -  В минувшие выходные президент США Дональд Трамп, неделю назад госпитализированный с коронавирусом, заявил, что полностью выздоровел и готов продолжать борьбу за переизбрание.

Как сообщает ВВС, вечером в понедельник Трамп выступил на митинге своих сторонников во Флориде. На борт президентского самолета Air Force One он поднялся без маски и спустился по трапу тоже без нее.

«Я прошел через это. Теперь, как они говорят, у меня есть иммунитет», - объяснил президент США.

С собой глава Белого дома привез пачки запечатанных в целлофан красных масок с надписью «Трамп», которые бросил в толпу.

Трамп еще раз пообещал, что в случае его переизбрания каждый американец получит доступ к точно таким же препаратам для лечения коронавируса, которыми пользовался он сам.

«Я чувствую себя настолько сильным, что готов пойти... и расцеловать всех присутствующих. Я расцелую парней и прекрасных женщин, я просто подарю вам большой жирный поцелуй», - заявил он.

Пока, согласно опросам общественного мнения, в президентской гонке лидирует демократ Джо Байден, опережая действующего президента США больше чем на 10 пунктов.

print
  • Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним, - Генсек ООН
  • В Узбекистане создана Федерация поло
  • Около 200 случаев заражения коронавирусом В Монголии завезены из России, - Минздрав


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com