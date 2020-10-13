Американская компания остановила тесты вакцины от COVID из-за «необъяснимой» болезни участника испытаний

CentralAsia (CA) - Фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановила введение доз вакцины от COVID-19 в рамках третьей фазы испытаний препарата из-за «необъяснимой» болезни участника исследований, сообщает РБК.



Исследованиями заболевания занимается независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований (DSMB), а также медики самой компании.



Компания отмечает, что неблагоприятные события ожидаемы при проведении клинических исследований, поэтому на такой случай существуют инструкции. Это гарантирует, что исследования могут быть остановлены, если случится что-либо предположительно связанное с исследуемыми препаратами.



Компания приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Препарат производит компания Janssen, которая входит в Johnson & Johnson. Предполагалось, что в исследованиях примут участие до 60 тыс. добровольцев с трех континентов.



В случае удачного завершения испытаний и регистрации препарата Johnson & Johnson планирует выпускать 1 млрд доз вакцины в год.



Кроме Johnson & Johnson в США испытания своих вакцин также проводят AstraZeneca, Moderna и Pfizer совместно с BioNTech.



AstraZeneca дважды приостанавливала испытания своей вакцины, которую разрабатывает совместно с Оксфордским университетом. Один раз это произошло в июле, когда у добровольца обнаружили рассеянных склероз. Тогда эксперты заявили, что это не связано с препаратом.



Исследования были также приостановлены в сентябре — чтобы независимые специалисты могли оценить безопасность препарата для уменьшения количества побочных эффектов в будущем.

