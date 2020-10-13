[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Американская компания остановила тесты вакцины от COVID из-за «необъяснимой» болезни участника испытаний

CentralAsia (CA) -  Фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановила введение доз вакцины от COVID-19 в рамках третьей фазы испытаний препарата из-за «необъяснимой» болезни участника исследований, сообщает РБК.

Исследованиями заболевания занимается независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований (DSMB), а также медики самой компании.

Компания отмечает, что неблагоприятные события ожидаемы при проведении клинических исследований, поэтому на такой случай существуют инструкции. Это гарантирует, что исследования могут быть остановлены, если случится что-либо предположительно связанное с исследуемыми препаратами.

Компания приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Препарат производит компания Janssen, которая входит в Johnson & Johnson. Предполагалось, что в исследованиях примут участие до 60 тыс. добровольцев с трех континентов.

В случае удачного завершения испытаний и регистрации препарата Johnson & Johnson планирует выпускать 1 млрд доз вакцины в год.

Кроме Johnson & Johnson в США испытания своих вакцин также проводят AstraZeneca, Moderna и Pfizer совместно с BioNTech.

AstraZeneca дважды приостанавливала испытания своей вакцины, которую разрабатывает совместно с Оксфордским университетом. Один раз это произошло в июле, когда у добровольца обнаружили рассеянных склероз. Тогда эксперты заявили, что это не связано с препаратом.

Исследования были также приостановлены в сентябре — чтобы независимые специалисты могли оценить безопасность препарата для уменьшения количества побочных эффектов в будущем.

print
  • Завершены первые 208 км железной дороги Тавантолгой — Гашуунсухайт в Монголии
  • Путин рассказал, есть ли в большой политике дружба
  • Президент Туркменистана открыл ожоговый центр в Ашхабаде


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com