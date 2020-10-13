В Таджикистане женщина зарубила мужа топором из-за конфликта

- Таджикистан, происшествия
- 12:28, 13 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - Милиция Согдийской области задержала 40-летнюю жительницу города Истаравшан по подозрению в убийстве своего мужа, сообщает портал Avesta.
По данным МВД, подозреваемая 12 октября в своем доме в сельском джамоате Калъачаи Калон вступила в конфликт со своим 54-летним мужем.
В ходе семейного конфликта женщина схватила топор и ударила им по голове мужа, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
По данному факту ведется следствие.
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