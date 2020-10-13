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  13 октября 2020
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В Таджикистане женщина зарубила мужа топором из-за конфликта
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Милиция Согдийской области задержала 40-летнюю жительницу города Истаравшан по подозрению в убийстве своего мужа, сообщает портал Avesta.

По данным МВД, подозреваемая 12 октября в своем доме в сельском джамоате Калъачаи Калон вступила в конфликт со своим 54-летним мужем.

В ходе семейного конфликта женщина схватила топор и ударила им по голове мужа, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту ведется следствие.

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