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  13 октября 2020
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В Узбекистане зарезали газовика, пришедшего взыскать долг (фото)

CentralAsia (UZ) -  Вечером 9 октября начальник отдела газового ведомства пришел взыскать долг за использованный газ с жителя махалли «Дустлик» в Сырдарьинской области.

Между мужчинами произошла ссора. Инспектор газовой службы нанес жителю махалли удар ножом в левую грудь. В ответ мужчина также нанес инспектору несколько ножевых ранений в разные части тела.

В результате полученных тяжких телесных повреждений начальник отдела метрологии ООО «Сырдарьётумангаз» скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего". Ведётся расследование.

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