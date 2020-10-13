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  13 октября 2020
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В России за сутки выявили более 13,8 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки зарегистрировано 13 868 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 892 (28,1%). Таким образом, всего с начала пандемии в России нарастающим итогом зафиксировано 1 326 178 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 51,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 172 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 271 195 человек.

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