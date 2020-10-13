[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число жертв коронавируса в России приблизилось к 23 тысячам
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 244 человека, сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 58 и Санкт-Петербурге – 34.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 22 966 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 326 178 человек, из них выздоровели 1 031 785, под медицинским наблюдением остаются 271 195 пациентов.

Новости по теме:

print
  • Украина вышла на четвертое место в Европе по смертности от коронавируса
  • В Казахстане за сутки выявили минимальное число заболевших коронавирусной пневмонией
  • В Лондоне арестован контрабандист с артефактами, украденными в Самарканде


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com