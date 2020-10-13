Число жертв коронавируса в России приблизилось к 23 тысячам

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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 244 человека, сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 58 и Санкт-Петербурге – 34.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 22 966 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 326 178 человек, из них выздоровели 1 031 785, под медицинским наблюдением остаются 271 195 пациентов.