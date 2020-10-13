Коронавирус, грипп или простуда: как понять, чем ты болен?

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - На первом этапе симптомы коронавируса можно легко спутать с проявлениями гриппа. В большинстве случаев оба заболевания сопровождаются повышением температуры, кашлем, ломотой в суставах, головной болью. Иногда к указанным симптомам присоединяются насморк, слабость, затрудненное дыхание.

Однако, как пишет Deutsche Welle, есть, как минимум, два признака, обнаружив которые, можно с немалой уверенностью предположить, что речь идет о простуде или гриппе, а не о коронавирусе: это боль в горле и чихание.

Оба симптома — это признаки инфекции верхних дыхательных путей. COVID-19 поражает в основном нижние дыхательные пути, у инфицированного им человека в основном будет сухой кашель, одышка и/или воспаление легких, но не боль в горле.

Отсутствие обоняния и вкуса, в свою очередь, является очень распространенным симптомом COVID-19 и не возникает в случае заболевания гриппом или простудой, даже если заложенный нос и воспаленное горло в некоторой степени и снижают чувствительность к запахам и изменяют вкус.

Отмечается, что типичные симптомы коронавируса проявляются не всегда - иногда заболевание может протекать бессимптомно.

Сколько длится инкубационный период у заразившихся коронавирусом?

По данным Института имена Роберта Коха, инкубационный период COVID-19 в среднем длится 5-6 дней, хотя в некоторых случаях он может достигать 14 дней. Часто инкубационный период протекает легко и бессимптомно.

Как передается коронавирус?

Коронавирус передается в основном воздушно-капельным путем — при вдыхании вирусосодержащих капель или аэрозолей, выделяемых при дыхании, кашле, разговоре, пении или крике. Именно по этой причине одной из мер, снижающих опасность заражения коронавирусом, остается соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

Риск заражения увеличивается при длительном пребывании в закрытых небольших и плохо проветриваемых помещениях. Поэтому так важно регулярное и эффективное проветривание. Передача вируса на открытом воздухе возможна гораздо реже — при условии соблюдения минимального расстояния между людьми в 1,5 метра.

Наиболее эффективными мерами, снижающими возможность заражения коронавирусом, по-прежнему остаются социальное дистанцирование, соблюдение правил гигиены, частое и тщательное мытье рук, ношение защитных масок, проветривание закрытых помещений, быстрая и своевременная изоляция зараженных людей и установление контактных цепочек у заболевших COVID-19.

Грипп или простуда: как отличить

Даже врачам порой трудно отличить грипп от простой простуды на основании симптомов. Простуда обычно начинается с першения в горле и насморка, затем появляется кашель, который может быть сухим или с мокротой. В течение нескольких дней у человека болит горло, заложен нос, слегка повышена температура, он чувствует слабость и головную боль.

Грипп, в отличие от простуды, проявляется внезапно и сразу — «в полном объеме»: в числе его характерных признаков — головная боль, ломота в суставах, сухой кашель, боль и хрипы в горле, температура поднимается до 41 градуса и часто сопровождается ознобом. Больной испытывает общую слабость и его клонит в сон.

Симптомы обычной простуды ослабевают через несколько дней и проходят полностью примерно через неделю. Грипп обычно длится дольше: в течение первой недели человек полностью выведен из строя, а до полного выздоровления может пройти несколько недель.