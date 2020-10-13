В Узбекистане проживает 794 человека старше 100 лет

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане число лиц достигших 100-летнего возраста и старше, получающих пенсии и пособия из внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов, составляет 794 человека. Об этом сообщает УзА со ссылкой на фонд.

Как сообщается, 131 (16,5 процента) из лиц в возрасте 100 лет и старше являются мужчинами и 663 (83,5 процента) женщинами. 143 из них проживают в Кашкадарье, 120 в Сурхандарье, 78 в Самарканде, 76 в Фергане, 64 в Ташкенте, 59 в Намангане, 56 в Андижане, 37 в Бухаре, 36 в Хорезме, 27 в Навои и 19 в Сырдарье.

Число людей старше 100 лет в Республике Каракалпакстан составляет 23 человека, в Ташкенте - 25 человек.

По данным пресс-службы Пенсионного фонда, в январе-сентябре 2020 года 383 пенсионерам и лицам, получающим пособий, исполнилось 100 лет. Из них 70 (18,3 процента) составляют мужчины и 313 (81,7 процента) - женщины.