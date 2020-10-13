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  13 октября 2020
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Доля золота составила 50% от экспорта Узбекистана, - Госкомстат

CentralAsia (UZ) -  За восемь месяцев этого года доля золота составила 50% от экспорта Узбекистана. Об этом говорится в очередном отчете Госкомстата республики.

В документе отмечено, что в январе-августе внешнеторговый оборот Узбекистана составил 24,537 миллиарда долларов. Это на 3,554 миллиарда долларов или на 12,7 процента меньше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

За восемь месяцев экспорт составил 11,6 миллиарда долларов, импорт - 12,9 миллиарда долларов. Доля золота в экспорте составила 50%.

В конце сентября ведомство сообщило, что в январе-августе этого года Узбекистан экспортировал золота на 5,8 миллиарда долларов.

По данным Госкомстата, это на 147,2 процента или на 1,8 миллиарда долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно сообщению, Узбекистан установил торговые отношения более чем со 160 странами мира. Среди них наибольшая доля внешнеторгового оборота - Китай (16,4%), Россия (14,6%), Казахстан (7,2%), Республика Корея (5,9%), Турция (5,0%), Кыргызстан ( 2,3%) и Германия (2,0%).

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