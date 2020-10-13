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  13 октября 2020
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Лидеры зарубежных стран поздравили Эмомали Рахмона с победой на президентских выборах в Таджикистане

CentralAsia (TJ) -  По случаю переизбрания на пост президента Таджикистана на имя Эмомали Рахмона поступают поздравления глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей различных международных и региональных организаций, а также государственных и общественных деятелей. Об этом сообщает МИД республики.

В поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина говорится:

«Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Таджикистана и укрепление его международных позиций.

Придаем большое значение отношениям стратегического партнерства и союзничества с Таджикистаном. Хотел бы подтвердить настрой на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей - на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии».

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своей поздравительной телеграмме написал следующее:

«По случаю вашего переизбрания президентом Таджикистана, от имени правительства и народа Китая, а также от себя лично поздравляю вас с победой.

Результаты прошедших президентских выборов в очередной раз свидетельствуют о том, что реализуемая вами концепция государственного управления пользуется широкой поддержкой народа Таджикистана.

Китай и Таджикистан являются добрыми соседями, которые соединяются общими горами и реками, хорошими друзьями, которые постоянно оказывают взаимовыручку, и надежными партнерами, которые поддерживают высокий уровень взаимодоверия. В последние годы намечается новый прорыв в двусторонних отношениях. Китай и Таджикистан впервые объявили о создании сообщества совместного развития и сообщества безопасности, встали в передовой ряд по созданию сообщества единой судьбы человечества, таким образом подали яркий пример международному сообществу. Я придаю большое значение развитию китайско-таджикским отношениям и дорожу установленными с вами хорошими рабочими отношениями и глубокой личной дружбой. Я готов прилагать усилия, направленные на непрерывное поднятие китайско-таджикских отношений всестороннего стратегического партнерства на новую ступень на благо наших стран и народов».

Также поздравительные письма поступили от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, президента Ирана Хасана Рухани, президента Беларуси Александра Лукашенко, Генерального секретаря Шанхайской Организации Сотрудничества Владимира Норова.

Президентские выборы в Таджикистане состоялись 11 октября. По данным ЦИК, действующий глава государства Эмомали Рахмон набрал более 90% голосов избирателей.

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