«Опередил Лукашенко и Назарбаева». Что пишут зарубежные СМИ о победе Рахмона на президентских выборах в Таджикистане?

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 11 октября состоялись очередные президентские выборы, шестые по счету. Согласно предварительным результатам голосования, по данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий глава государства Эмомали Рахмон.



Он занимает свой пост с 16 ноября 1994 года. До этого, Эмомали Рахмон с 27 ноября 1992 года до избрания президентом являлся председателем Верховного Совета Республики Таджикистан, являясь фактическим руководителем государства, так как в этот период в стране была упразднена должность президента. Таким образом, Эмомали Рахмон является главой Таджикистана фактически с 27 ноября 1992 года — то есть уже 28 лет.



Таджикистанские СМИ выборы освещали официально и сдержанно, а многие зарубежные СМИ пишут, что победа Эмомали Рахмона не стала неожиданностью для многих:



Так, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle пишет, что «несмотря на формальное участие в выборах еще четверых кандидатов, никто не сомневался в очередной, уже пятой по счету, победе Рахмона».



«Отнюдь не Александр Лукашенко, а именно таджикский лидер находится у руля дольше всех постсоветских руководителей», - отметили в DW.



Авторы статьи в Al jazeera подчеркнули, что с учетом нового срока, Эмомали Рахмон теперь опередит срок правления страной казахского лидера Нурсултана Назарбаева.



Еще одно издание отмечает, что победа Рахмона на очередных выборах была ожидаема. «То, что на выборах 11 октября в пятый раз подряд победит Эмомали Рахмон, не стало неожиданностью», - пишет «Коммерсант».



В свою очередь телеканал «Настоящее время» заявил, что «агитация за остальных кандидатов, кроме Эмомали Рахмона, почти не велась. Информационные листы о них были напечатаны на листах бумаги и расклеены в основном на витринах магазинов и госучреждений. В итоге ни один из альтернативных кандидатов не смог набрать на выборах больше 3% голосов».



Правозащитник Стив Свердлов заявил журналу The Diplomat, что выборы являются простой формальностью. «С учетом того, что выборы в Таджикистане являются просто формальной процедурой для того, чтобы узаконить нахождение у власти еще на семь лет действующего президента, многие в Западной Европе не обращали внимание на эти выборы», - сказал он.



А Миссия наблюдателей ШОС и СНГ признали прошедшие выборы легитимными.



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