Здание РУВД Минска забросали коктейлями Молотова. Видео

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CentralAsia (CA) - В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что в ночь на 13 октября во двор Советского РУВД Минска бросили три коктейля Молотова. Один из них попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся.



В Беларуси больше двух месяцев продолжаются акции протестов после президентских выборов. В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих.



Протесты обычно массово проходят в выходные дни. В минувшее воскресенье в стлице прошел марш пенсионеров.