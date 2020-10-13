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  13 октября 2020
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Здание РУВД Минска забросали коктейлями Молотова. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что в ночь на 13 октября во двор Советского РУВД Минска бросили три коктейля Молотова. Один из них попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся.

В Беларуси больше двух месяцев продолжаются акции протестов после президентских выборов. В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих.

Протесты обычно массово проходят в выходные дни. В минувшее воскресенье в стлице прошел марш пенсионеров.

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