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  13 октября 2020
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Бердымухамедов присвоил своему личному врачу звание «Народный врач Туркменистана»

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов присвоил звание «Народный врач Туркменистана» заведующему Международным центром эндокринологии и хирургии Нурмамеду Сердарову. Об этом сообщает Госинформагентство Туркменистана. Как уточняет издание «Гундогар», Сердаров является личным врачом президента.

Медики были награждены в честь Дня работника здравоохранения 10 октября. Помимо Сердарова, звание «Народный врач» присвоили главврачу больницы города Туркменбаши Тахиру Аннатаганову. Еще 11 медиков получили звание «Заслуженный работник здравоохранения», а трое награждены медалью «За любовь к Отечеству».

Сам Бердымухамедов является стоматологом по профессии.

В 1997 году он был переведен с должности директора стоматологического центра на пост министра здравоохранения. В 2001 году он, оставаясь министром, стал заместителем премьер-министра. Должность премьера занимал президент Сапармурат Ниязов. Сообщалось, что Бердымухамедов являлся не только его заместителем на этом посту, но и личным врачом, пишет turkmen.news.

Когда в 2006 году Ниязов скоропостижно скончался, временно исполняющим обязанности президента должен был стать глава Меджлиса (парламента), но на него возбудили уголовное дело. Исполняющим обязанности был назначен Бердымухамедов. В 2007 году он выиграл выборы и стал полноценным главой государства.

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