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  13 октября 2020
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В Туркменистане цену авиабилетов на внутренние рейсы завышают в 15-17 раз, - СМИ

CentralAsia (TM) -  Неофициальная стоимость билетов на внутренние рейсы в Туркменистане в настоящее время в 15-17 раз превышает установленную цену. Работники авиационной отрасли пользуются тем, что из-за эпидемии коронавируса самолеты стали единственным транспортом, курсирующим между регионами, сообщает turkmen.news.

В связи с эпидемией COVID-19, в стране приостановлено автобусное и железнодорожное сообщение между регионами. Некоторые автомобильные трассы, например «Ашхабад — Дашогуз», также перекрыты. Таксисты на внедорожниках раньше пытались объезжать посты по пескам, но сейчас их стали отлавливать с вертолетов.

Поэтому единственный способ добраться из Ашхабада в какой-то из регионов — авиарейсы, количество которых ограничено. По информации источников turkmen.news, в авиационной отрасли нашлись люди, которые используют ситуацию для собственного обогащения.

При продаже билетов на внутренние рейсы кассиры обслуживают первых нескольких человек из очереди, а потом заявляют, что билеты кончились. Сотни людей, стоявшие в очереди с ночи, остаются ни с чем.

По данным источников, на самом деле билеты не кончаются — с кассирами просто нужно «договариваться». Например, из Ашхабада в Дашогуз сейчас осуществляется два рейса в день. Билеты официально стоят 87 манатов (примерно $4 по рыночному курсу). В реальности их цена в течение карантина росла в геометрической прогрессии и к 7 октября достигла 1500 манатов ($65).

Более того, даже люди, купившие билеты по такой цене, не могут быть уверенными в том, что поездка состоится. По информации источников, на каждый рейс продаются около 15 лишних билетов. В итоге часть пассажиров не попадает на борт самолета. Они могут обратиться в кассу и вернуть билет, но им отдают только 87 манатов, а не полторы тысячи.

Многие люди ошибочно полагают, что все избыточные прибыли оседают в карманах кассиров. Однако, как заявляют источники turkmen.news, в эту схему вовлечены многие другие сотрудники авиакомпании «Туркменистан» и управления «Туркменховаёллары». Именно из-за высокого покровительства «билетная мафия», по данным turkmen.news, остается непобедимой.

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