На «Кладбище кораблей» - в Муйнаке - построили вертолетную площадку для туристов

CentralAsia (UZ) - Для путешествия на территорию Аральского моря планируется запустить авиарейсы на самолете и вертолете. В этих целях в Муйнаке построена новая вертолетная площадка, передает uzreport.news.

Когда-то Муйнак был процветающим рыбопромысловым городом-портом на берегу Арала. Однако, со временем, уровень солености воды стал повышаться, а вода отступать. Рыболовецкие суда оказались брошенными, стали ржаветь и с течением времени образовали Кладбище кораблей в пустыне.

Муйнак превратился в громадное кладбище кораблей и производит впечатление трагического памятника экологической катастрофы Арала, сотворенной руками человека.