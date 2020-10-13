ВОЗ заявила об отсутствии второй волны пандемии коронавируса в мире

CentralAsia (CA) - В ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан заявила, что второй волны коронавируса в мире нет.

«Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии», - приводит ее слова РИА Новости.



По ее словам, есть страны, где в настоящее время наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, но есть и страны, где идет снижение.



«Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение», - сказала она.



Ницан обратила внимание, что «многие не осознают того, что коронавирус – очень угрожающая болезнь» ввиду того, что только 5% населения в мире заболели критическим образом. «Но эти 5% страдают очень сильно, их жизнь под угрозой, это сложно говорить, но им очень тяжело», - добавила Ницан.