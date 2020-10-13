Гражданам Узбекистана, родившим за рубежом, также будет выплачено пособие

CentralAsia (UZ) - Граждане Узбекистана теперь смогут получить пособие по рождению ребёнка ("Суюнчи"), даже если он был рождён за границей, сообщили местные СМИ.

Для получения пособия при рождении гражданина Узбекистана, родившегося за рубежом, достаточно предоставить в отделение ЗАГС апостилированное либо легализованное свидетельство о рождении и документ, удостоверяющий личность.

Отделение ЗАГС направит соответствующую информацию в Пенсионный фонд через электронную систему. А граждане могут напрямую обратиться в Народный банк и забрать деньги.

В настоящее время размер пособия по рождению ребёнка составляет 2 базовые расчётные величины – 446 000 сумов (43 доллара США).

Аналогичная правовая услуга внедрена и для получения пособия на погребение граждан Республики Узбекистан, скончавшихся за пределами родины.