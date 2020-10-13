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  13 октября 2020
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Лукашенко назвал протестующих «мордоворотами»
// БЕЛТА

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Толочинский район ознакомился с перспективами развития картофелеводства в стране, передает БЕЛТА.

Он посетил Толочинский консервный завод. Здесь в последние годы осваивают современные технологии выращивания, переработки и закладки на хранение картофеля.

Побывав на пахотных землях предприятия, Александр Лукашенко ознакомился с организацией уборки картофеля, работой белорусской техники. Президент также пообщался с комбайнерами и механизаторами, обсудив с ними преимущества и недостатки сельхозмашин, а также работу в поле.

«Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми. А то те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в 5-6 часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить», - сказал Лукашенко.

Акции протеста охватили Беларусь после окончания президентских выборов, 9 августа. Для разгона силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты.

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