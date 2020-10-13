Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум

- Азия и мир, общество
- 17:51, 13 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская выдвинула президенту Александру Лукашенко ультиматум. У Минска есть 13 дней, чтобы их выполнить, говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.
«Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», - написала она.
В противном случае, по Тихановской, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах».