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  13 октября 2020
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В Узбекистане намерены ввести изучение русского языка в детсадах

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане рассматривают возможность изучения русского языка в системе дошкольного образования, а также хотят перенять опыт России в воспитании в детсадах детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования.

По данным пресс-службы, министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин и замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в образовательной сфере.

«В ходе встречи стороны обсудили возможность имплементации программ по изучению русского языка как второго родного языка», – сообщило ведомство.

Участники встречи также отметили своевременность создания в этом учебном году в Ташкенте филиала Российского государственного педагогического университета (РГПУ) имени А.И. Герцена. Вуз будет готовить кадры по дошкольному образованию, коррекционной педагогике, психологии и другим специальностям для образовательных учреждений Узбекистана.

Шин выступила с инициативой перенять российский опыт сотрудничества дошкольных учреждений с семьями, где есть дети с ОВЗ. Министр также предложила российской стороне принять участие в разработке моделей организации питания в системе дошкольного образования, добавили в пресс-службе.

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