Пострадавшие от прорыва дамбы в Сардобе все еще живут на улице

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане люди, лишившиеся жилья в результате прорыва дамбы в мае текущего года, все еще остаются бездомными. Об этом рассказала на своей странице в Facebook директор института демократии и прав человека Сайёра Ходжаева.

«Удручающее впечатление от кибиток и людей, которые со слезами на глазах рассказывают о своем бедственном положении. Жители Околтинского района кишлака 500, так и называется, буквально засыпали нас своими жалобами, — написала она. — Никто из депутатов до них так и не дошел, ничего из того, что было доставлено в область для пострадавших они не получили. Ни продукты, ни вещевые принадлежности до них не дошли, хотя мы с вами видели, как они валялись в складах под дождем».

Хорошо хоть некоторые семьи получили положенные 40 млн ($ 3,8 тыс.). Но не все. Местный аксакал г-н Холкузиев Бахтиер, при составлении списков пострадавших в первую очередь включил в списки только своих родственников, которые имея неподтопленные дома, получили ключи от новой квартиры от Озоды Нурсаидовой, по 40 млн сумов и т. д. Вот где простор для деятельности для Агентства по борьбе с коррупцией».

Дамбу Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана прорвало 1 мая этого года, тогда шесть человек погибли, около 70 тысяч человек эвакуировали. В заключении экспертов указано, что причиной прорыва дамбы стали ошибки и недочеты в проектной документации, строительстве и эксплуатации.

Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, инициатива его строительства принадлежала нынешнему президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву, который тогда занимал пост премьера. На его строительство из госбюджета было выделено $404,4 млн.

В результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области были затоплены значительные территории Узбекистана и соседнего Казахстана. Мирзияев обещал в трех пострадавших районах страны построить 50 многоэтажных домов. Жители Туркестанской области Казахстана, которые также пострадали от наводнения, должны были получить от государства по 100 тысяч тенге (около $240).

Эксперты и специалисты в области строительства водохранилищ утверждают, что более вероятной причиной прорыва дамбы стала масштабная коррупция: хищения бетона и других стройматериалов при ее возведении.