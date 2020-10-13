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  13 октября 2020
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Токаев заявил, что поддерживает действия С.Жээнбекова

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о последних событиях в Кыргызстане и заявил, что поддерживает действия президента Сооронбая Жээнбекова.

«Президент С.Жээнбеков является легитимным главой государства, поэтому поддерживаю его действия по прекращению конфликта и нормализации ситуации в стране. Стабильный Кыргызстан важен для Казахстана как стратегический партнер и союзник», - написал Токаев в Твиттере.

Он добавил, что приветствует постепенное возвращение ситуации в Кыргызстане в конституционное поле.

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