Токаев заявил, что поддерживает действия С.Жээнбекова

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о последних событиях в Кыргызстане и заявил, что поддерживает действия президента Сооронбая Жээнбекова.

«Президент С.Жээнбеков является легитимным главой государства, поэтому поддерживаю его действия по прекращению конфликта и нормализации ситуации в стране. Стабильный Кыргызстан важен для Казахстана как стратегический партнер и союзник», - написал Токаев в Твиттере.

Он добавил, что приветствует постепенное возвращение ситуации в Кыргызстане в конституционное поле.

Приветствую постепенное возвращение ситуации в Братском Кыргызстане в конституционное поле, к чему наша страна призывала все политические силы с самого начала их противостояния. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 13, 2020

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