Рудник «Oюу-Толгой» награжден знаком Copper Mark за ответственное производство

CentralAsia (MNG) - Знак Copper Mark представляет собой надежную основу для подтверждения ответственной производственной практики медной промышленности и ее вклада в достижение ЦУР Организации Объединенных Наций.

Генеральный директор «Oюу-Толгой» Армандо Торрес сказал: «Мы рады быть одними из первых в медной промышленности, получивших Copper Mark, демонстрирующую нашу приверженность ответственной добыче полезных ископаемых и прозрачности. Мы добились этого достижения вместе со всеми заинтересованными сторонами и сообществами в Монголии».

«Мы продолжим придерживаться самых высоких социальных и экологических стандартов и будем опираться на советы экспертов-экологов и сообществ, в которых мы работаем», -добавил он.

Copper Mark - первая и единственная программа ответственного производства в медной промышленности. Первоначально разработанный Международной ассоциацией меди с участием широкого круга заинтересованных сторон, включая клиентов, НПО и производителей, Copper Mark теперь является независимой организацией с многосторонним советом. Copper Mark берет за основу цели в области устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций как основу и организационную основу. ЦУР признаны 193 странами и составляют универсально принятую основу для устойчивого развития. Чтобы получить признание в качестве участника ЦУР 12 по ответственному потреблению и производству, производители меди будут оцениваться по набору критериев ответственного производства, определенных в Оценке готовности к рискам (RRA), разработанной Инициативой ответственных полезных ископаемых.

В рамках этой программы «Oюу-Толгой» также взяла на себя ряд обязательств в отношении того, как она работает, как она способствует обществу и экономике Монголии и как справляется с воздействием на окружающую среду. Эти обязательства подкреплены рядом политик, процедур и подходов, в которых признается, что Ою Толгой играет роль в поддержке долгосрочного развития Монголии и устойчивых цепочек поставок.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения