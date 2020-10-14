4,4 тыс.иностранных рабочих из 92 стран работают в Монголии

CentralAsia (MNG) - В третьем квартале 2020 года 4,4 тысячи иностранных рабочих из 92 зарубежных стран были наняты по трудовому договору в Монголии, включая лиц, работающих по найму, работающих за плату или прибыль, и лиц, занимающихся добровольной работой без оплаты или прибыли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество стран уменьшилось на 9, а количество иностранных рабочих уменьшилось на 6,0 тыс.человек (57,7%).

Из всех иностранных рабочих, работающих по контракту в Монголии, 3,8 тысячи (86,7%) составляли мужчины и 0,6 тысячи (13,3%) женщины. Из всех иностранных рабочих в Монголии 47,0% - из Китая, 6,6% - из Российской Федерации, 5,9% - из Австралии, 4,6% - из Южной Кореи, 4,2% - из Вьетнама, 4,0% - из США, 3,4% - из Южная Африка, 2,9% - из Филиппин, 2,4% - из Великобритании, 1,7% - из Японии и оставшиеся 17,3% - из других стран.

По возрастным группам иностранных работников самый высокий процент или 18,4% составляли лица в возрасте 45-49 лет, 15,0% - люди в возрасте от 35 до 39 лет, 14,8% - лица в возрасте 40-44 лет, а самый низкий процент, или 2,1%, - лица в возрасте до 24 лет. Количество иностранных рабочих увеличилось на 504 человека или 13,0% по сравнению с предыдущим кварталом.

Из общего числа иностранных рабочих в третьем квартале 2020 года 1,7 тыс. иностранных рабочих (39,3%) заняты в горнодобывающей и карьерной отраслях, 709 рабочих (16,2%) заняты в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов, 614 человек. иностранные рабочие (14,0%) работают в сфере образования, 472 рабочих (10,8%) работают в строительном секторе, 294 рабочих (6,7%) работают в производственном секторе, 217 рабочих (4,9%) работают на транспорте и хранении, 126 рабочие (2,9%) заняты в административных и вспомогательных службах, а 0,2 тыс. иностранных рабочих (5,2%) работают в других секторах.

источник: Национальное статистическое управление

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