Доходы Монголии от железнодорожного транспорта увеличились на 9,5 процента

CentralAsia (MNG) - За 9 месяцев 2020 года железнодорожным транспортом перевезено 22,1 млн тонн грузов, что на 1,7 млн тонн (8,1%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это увеличение произошло в основном за счет увеличения экспортных грузов на 1,4 миллиона тонн (18,8%) и увеличения транзитных грузов на 258,4 тысячи тонн (8,8%), соответственно.

В сентябре 2020 года перевезено 2,7 млн тонн грузов, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 52,1 тыс.тонн (2,0%). За 9 месяцев 2020 года 82,6% грузовых перевозок железнодорожным транспортом составила продукция горнодобывающей промышленности, 10,6% — строительные материалы, 1,8% — черный чугун, 0,8% — сельскохозяйственная продукция, 0,9% — продукты питания, 0,5% — изделия из дерева. 2,8% — прочая продукция. За 9 месяцев 2020 года железнодорожным транспортом перевезено 1,6 млн пассажиров.

Количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 522,5 тыс. (24,1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение произошло в основном за счет снижения внутренних пассажиров на 438,2 тыс.пассажиров (21,2%). В сентябре 2020 года количество пассажиров достигло 225,7 тыс.пассажиров и снизилось на 55,9 тыс. (19,8%) по сравнению с предыдущим месяцем.

По итогам 9 месяцев 2020 года выручка от железнодорожного транспорта достигла 575,3 млрд тугриков ($ 201 млн), увеличившись на 50,1 млрд тугриков ($ 18 млн) или 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это увеличение произошло в основном за счет увеличения объемов транзита и добычи, особенно из железной руды и цинкового концентрата. В сентябре 2020 года выручка достигла 67,7 млрд тугриков ($ 24 млн) и снизилась на 3,2 млрд тугриков ($ 1,1 млн) (3,5%) по сравнению с предыдущим месяцем.

источник: Национальное статистическое управление

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