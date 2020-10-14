Монгольская команда Tiger заняла второе место на PAL Fall 2020 по киберспорту в Азии

CentralAsia (MNG) - Perfect World Asia League Fall 2020 или PAL Fall 2020 Counter Strike: Global Offensive турнир, который проводился с 16 сентября по 11 октября, завершился в воскресенье.

В турнире, в котором участвовали 10 лучших азиатских команд, монгольская команда Tiger обыграла TYLOO, которая лидировала на протяжении всех матчей регулярного сезона, а также заняла первое место среди азиатских профессиональных команд CS: GO со счетом 2-0 и поднялась до финала. Тем не менее, Tiger проиграла китайской команде ViCi Gaming со счетом 3:0 в гранд-финале, выиграв денежный приз в размере $20 000 и 2344 очка RMR.









Помимо Tiger, в турнире участвовала другая монгольская команда Checkmate, занявшая 6-е место, она получила $7000.





Победа ViCi Gaming сокращает разрыв в верхней части рейтинга RMR в Азии, где TYLOO опережал ViCi на 400 очков с TIGER, победителями ESL One: Road to Rio — Asia, первого турнира RMR года, на третьем месте.

Турнир стал последней серией турниров, в которых были заработаны очки RMR в этом году, и команда с наибольшим количеством очков RMR будет приглашена на ESL Rio Major, который считается крупнейшим турниром на сцене. Однако дата крупного турнира перенесена из-за глобальной пандемии COVID-19.

RMR или The Regional Major Rankings — это основанная на баллах квалификационная система, которая была внедрена для определения приглашений на Rio Major, чтобы заменить старую систему приглашений. Команды зарабатывают очки для RMR в различных соревнованиях, которые будут проводиться в месяцы, предшествующие мейджору.

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