Монгольская пара заплатила 19 тыс. евро за поддельные ирландские документы

CentralAsia (MNG) - Как выяснил суд, монгольская пара заплатила 19 000 евро за поддельное свидетельство о натурализации для получения ирландского паспорта, чтобы они могли создать «лучшее будущее» для себя и своих трех сыновей.

Наранбат Ганбат впервые встретился с «посредником», чтобы организовать сертификат, позволяющий подготовить ирландский паспорт для его жены Алтанхундага Бадрах.

Сначала в августа 2015 года он заплатил 11 000 евро, а затем заплатил еще 7000 евро, как только его паспорт был оформлен. Ганбат дал посреднику еще 1000 евро в знак признания.

Судья Полин Кодд приговорила Наранбата к трем годам лишения свободы условно, а Алтанхундага - к двум с половиной годам лишения свободы условно.

Другой гражданин Монголии Гантулга Төрбаян также был приговорен судьей Коддом к двум годам лишения свободы условно после того, как признал, что заплатил за сертификат 25 000 евро.

Наранбат и Алтанхундага из The Courtyard, Hill Street, Dublin 1 признали себя виновными в Окружном уголовном суде Дублина в предоставлении фальшивых документов при подаче заявления на получение ирландского паспорта в период с 23 июля 2015 года по 12 августа 2015 года.

Суд услышал, что пара приехала в Ирландию по поддельным чешским паспортам, и они нашли здесь работу по номеру личной государственной службы (PPS) другого монгольского уроженца, который в то время покидал Ирландию.

Гантулга Төрбаян с St Ignatius Road, Drumcondra, Dublin 7, признал себя виновным в том же преступлении. Суд услышал, что он прибыл в Англию под вымышленным именем, но это не было предметом рассмотрения в суде.

Гарда Циан Стирс сообщила Дайане Стюарт Б.Л., обвиняющей, что преступления были выявлены в ходе операции Гарда под названием Операция Фарфор в связи с выдачей ирландских паспортов негражданам на основе поддельных документов.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения