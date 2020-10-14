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  14 октября 2020
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Программа «Здоровые зубы — здоровый ребенок» будет реализована в сомонах провинции Монголии

CentralAsia (MNG) -  Согласно исследованию, в Монголии 87,3 - 96,2% детей в возрасте 5 - 6 лет и более 65,3% детей в возрасте от 12 лет и старше страдают кариесом.

Поэтому в 2018 году по всей стране стартовала национальная программа «Здоровые зубы — здоровый ребенок». Программа направлена на повышение качества и доступности стоматологических услуг для детей, обеспечение финансовой стабильности, расширение межсекториального сотрудничества и сокращение распространенности детских стоматологических заболеваний на 30 процентов и кариеса на 4 пункта за счет внедрения передового международного опыта.


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На сегодняшний день удвоенное количество — 128 651 человек прошел стоматологическое лечение, 27 504 ребенка прошли лечение корневых каналов, а 78 982 ребенка прошли профилактическое и минерализующее лечение в рамках программы.

Министр здравоохранения Т.Мөнхсайхан подчеркнул, что теперь программа должна быть нацелена на детей в сомонах, поскольку дети столицы и центров аймаков задействованы полностью. В связи с этим министр встретился с представителями частных стоматологических и челюстно-лицевых больниц для обсуждения.

В ходе дискуссии министр сказал: «Распространенность кариеса и заболеваний полости рта очень высока не только среди детей, но и среди населения в целом. Важно отметить, что программа «Здоровые зубы — здоровый ребенок» предусматривает профилактические осмотры и лечение детей в возрасте до 12 лет. Чтобы реализовать эту программу на национальном уровне, нам нужно сделать упор на детей и население сомонов. В настоящее время около 40 сомонов из 330 имеют стоматологические кабинеты, а жители оставшихся сомонов едут в аймак или столицу для лечения и других сопутствующих услуг. Кроме того, почти 98 процентов врачей в этой сфере работают в частных больницах. Поэтому нам нужна ваша поддержка и совместные усилия для реализации программы на уровне сомонов».

Отметив, что в последние годы частные больницы лечили уязвимых детей и детей из детских домов в рамках своей социальной ответственности, директор имплантологической больницы И.Басхуу сказал, что сотрудничество с больницами сомонов вполне возможно.


источник: Минздрав Монголии

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