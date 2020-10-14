Число зараженных коронавирусом в Таджикистане приблизилось к 10,3 тысячам

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки от COVID-19 выздоровели 74 пациента, случаев смерти не зафиксировано.

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 297 человек, из них выздоровели 9177 пациентов, скончались 79 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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