Число зараженных коронавирусом в Таджикистане приблизилось к 10,3 тысячам

- Таджикистан, общество
- 9:07, 14 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
За сутки от COVID-19 выздоровели 74 пациента, случаев смерти не зафиксировано.
Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 297 человек, из них выздоровели 9177 пациентов, скончались 79 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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