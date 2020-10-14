В Узбекистане за сутки выявили 319 новых случая коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за сутки, 13 октября, выявили 319 больных коронавирусом.

По состоянию на 23:30 часов 13 октября число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 61738, сообщил Минздрав.

За сутки скончались 2 больных коронавирусом, всего за время пандемии – 511.

В настоящее время из выявленных 61738 пациентов выздоровели 58763 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составил 95 процентов.

Из 2464 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 319 находятся в тяжелом, а 106 – в крайне тяжелом состоянии.