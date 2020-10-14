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  14 октября 2020
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В мире коронавирусом заражены более 38 млн человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 38 млн человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 14 октября зарегистрировано 38 046 018 случаев заражения коронавирусом в более, чем 188 странах мира. Число скончавшихся составляет 1 085 015 человек.

Большинство зараженных приходится на три страны: США — 7,8 млн, Индия — 7,1 млн и Бразилия — 5,1 млн. По количеству скончавшихся также лидируют США, в стране от коронавируса умерли более 215 тыс. человек, в Бразилии — 150,6 тыс., Индии — 109,8 тыс.

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