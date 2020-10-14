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  14 октября 2020
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На утро 14 октября в Казахстане зафиксировано 83 новых случая коронавируса. Всего — 108 984

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 83 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 октября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область - 12;

- Восточно-Казахстанская область - 11;

- город Алматы - 10;

- Атырауская область - 9;

- город Нур-Султан - 7;

- Акмолинская область - 6;

- Карагандинская область - 6;

- Павлодарская область - 5;

- Алматинская область - 4;

- Западно-Казахстанская область - 4;

- Костанайская область - 4;

- Жамбылская область - 2;

- Актюбинская область - 1;

- Мангистауская область - 1;

- Туркестанская область - 1.

Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлены 108 984 случая заражения коронавирусом, скончались 1768 человек.

Коронавирус в Казахстане
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