На утро 14 октября в Казахстане зафиксировано 83 новых случая коронавируса. Всего — 108 984

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 83 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 октября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область - 12;
- Восточно-Казахстанская область - 11;
- город Алматы - 10;
- Атырауская область - 9;
- город Нур-Султан - 7;
- Акмолинская область - 6;
- Карагандинская область - 6;
- Павлодарская область - 5;
- Алматинская область - 4;
- Западно-Казахстанская область - 4;
- Костанайская область - 4;
- Жамбылская область - 2;
- Актюбинская область - 1;
- Мангистауская область - 1;
- Туркестанская область - 1.
Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлены 108 984 случая заражения коронавирусом, скончались 1768 человек.
Коронавирус в Казахстане
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