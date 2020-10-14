Мирзиёев осмотрел новые дома, построенные для пострадавших от прорыва Сардобинской плотины (фото)

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 октября посетил Сырдарьинскую область, где осмотрел многоэтажные дома, построенными на месте домов, разрушенных прорывом Сардобинской плотины.

По данным пресс-службы главы государства, 37 домов построены в махалле "Дустлик" Сардобинского района, 40 - в махалле "Хакикат" Мирзаабадского района и 9 - в махалле "Навбахор" Акалтинского района. Мирзиёев сначала посетил махаллю "Хакикат" Мирзаабадского района.

"Разрушения от наводнения были огромными. Нам необходимо было как устранить последствия трагедии, так и нормализовать жизнь людей в сжатые сроки. Не каждому государству по плечу такая задача. Мы поговорили со всеми пострадавшими. Были задействованы силы министерств и регионов, налажена оперативная работа. Нам удалось обеспечить семьи жильем до наступления холодных дней. Самое главное - у людей прошло беспокойство, они довольны", - сказал Мирзиёев.

Судя по сообщению пресс-службы президента, Мирзиёев, похоже, как и население, доволен строительными работами в Сырдарьинской области.

Ранее группа жителей Сардобинского района пожаловалась журналистам на то, что они не получили обещанную правительством компенсацию за дома, разрушенные наводнением, и что обещания предоставить им жилье остались только на словах.

По официальным данным, 1 мая этого года в Сардобинском, Акалтинском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области пришли в негодность 2 570 домов, 76 многоквартирных домов, 1781 квартира и частично повреждены 52 многоквартирных дома.