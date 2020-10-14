Фото — Apple презентовала новый iPhone 12 с поддержкой 5G

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CentralAsia (CA) - Apple представила линейку новых айфонов, которые поддерживают стандарт мобильного интернета пятого поколения (5G).



Как пишет ВВС, главное, чего ожидали от презентации Apple, — новый флагман, iPhone 12. Его главные новинки таковы:



Новые телефоны будут работать в мобильных сетях пятого поколения (5G) - там, где они есть. «5G обеспечит новый уровень производительности, более качественную передачу потокового видео, более быстрые игры, интерактивность в реальном времени и многое другое», - сказал генеральный директор Apple Тим Кук.



OLED-экран Super Retina XDR теперь защищен «керамическим щитом» — стеклом с добавлением нано-керамических кристаллов. Новый телефон в четыре раза более устойчив к падениям. Помогает в этом и новая рамка из авиационного алюминия (а у моделей Pro - из хирургической нержавеющей стали), сообщили в компании.



В iPhone 12, как и в предыдущей модели, три камеры — телефото, широкоугольная и сверхширокоугольная. Главные усовершенствования достались моделям Pro и Pro Мах: пятикратный оптический зум, более крупный (на 47%) сенсор с более крупными пикселями, что на 87% повышает качество снимков в условиях малой освещенности.



Еще одно новшество — система оптической стабилизации, ранее доступная только на «взрослых» камерах. iPhone Max теперь реагирует на тряску рук, физически компенсируя движения встречным перемещением сенсора.