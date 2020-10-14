Узбекистан возобновляет подачу природного газа на север Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Узбекистан после многолетнего перерыва возобновляет подачу природного газа на север Таджикистана. В предприятии «Сомон-Сугд-Газ» сообщили, что поставки узбекского «голубого топлива» будут возобновлены уже в ноябре.

В настоящее время около 15 специалистов предприятия ведут в Худжанде ремонтные работы по восстановлению газопровода. «Голубым топливом» сначала будут обеспечены промышленные предприятия, а потом - частные дома и многоэтажки. «Специалисты обходят многоквартирные и частные дома и проверяют газовое оборудование, чтобы убедиться в исправности систем. В ходе проверки особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах», сообщил Радио Озоди глава предприятия «Сомон-Сугд-Газ» Абдулхаким Суфиев. По его словам, до Нового года природным газом из Узбекистана будут обеспечены и три соседние с Худжандом города – Бустон, Гулистон и Гафуров.

Тем временем, некоторые жители признаются, что из-за отсутствия природного газа избавились от газовых плиток и срезали металлические газовые трубы, а для восстановления, по их словам, нужны средства. Мохбону Бободжонова, жительница Худжанда говорит, что боится пользоваться мини газовыми плитами, но с другой стороны за электричество, особенно зимой, нужно платить большие деньги. «Я не против того, что в дома вновь поступил газ. Но ситуация сейчас не самая лучшая – многие мужчины находятся на заработках за пределами страны, деньги, которые они отправляют, не покрывают все расходы семьи. Нужно предоставить населению какие-то льготы. Думаю, было бы лучше, если газовики устанавливали во всех многоквартирных домах газовые счетчики, мы в свою очередь обещаем своевременно заплатить за газ», говорит она.

По словам специалистов "Сомон-Сугд-Газа", сейчас многие жители вынуждены пользоваться сжиженным газом, который обходится в несколько раз дороже природного. "В настоящее время за каждый литр сжиженного газа люди платят по 4 сомони. После восстановления газового оборудования в частных и многоквартирных домах жители будут платить за природный газ в два раза меньше", говорят в предприятии. В «Сомон-Сугд-Газе» также сообщили, что согласно контракту они покупают узбекское «голубое топливо» по цене 130 долларов за кубический метр, это почти в 2.5 раза дешевле, чем в 2012 году.

Узбекистан приостановил поставки природного газа в Таджикистан в 2012 году. В последний раз Таджикистан закупал природный газ в Узбекистане в конце 2011 года по цене $370 за тысячу кубометров. В то время эксперты считали цену за газ «политизированной», говоря о недружелюбной политике тогдашнего узбекского президента Ислама Каримова. Основными потребителями импортируемого из Узбекистана «голубого топлива» тогда являлись ГУП «Таджикская алюминиевая компания», Душанбинский цементный завод и некоторые другие промышленные предприятия. В дома жителей Таджикистана природный газ не подавался из-за его высокой стоимости.

Но с приходом к власти Шавката Мирзиёева, весной 2018 года Узбекистан возобновил поставки природного газа в Таджикистан посредством газопровода «Музрабад-Душанбе» пропускной способностью 125 тысяч кубометров в час. Сообщалось, что поставки будут осуществляться в небольших объемах. В "Таджиктрангазе" тогда сообщили, что порядка 1 тыс. кубометров природного газа в час получает алюминиевая компания ТАЛКО. "Объемы поставок природного газа будут постепенно увеличиваться для других таджикских промышленных предприятий, которые ранее подавали заявку о получении «голубого топлива», говорилось в сообщении таджикской компании.

Таджикистан в первом полугодии 2020 года импортировал природный газ из Узбекистана в объеме 144 млн. кубометров. Сумма импорта природного газа, по данным ОАО "Таджиктрансгаз", составила $17 млн.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения