В Нур-Султане ужесточили карантин из-за роста зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил об усилении карантинных мер в столице Казахстана с 14 октября.

«В связи с повышением риска заражения COVID-19 и ростом количества заболевших, на заседании городского штаба приняли ряд дополнительных ограничений в Нур-Султане ужесточили карантин из-за коронавируса», - написал он.

1. Не менее 60% сотрудников местного исполнительного органа и их квазигоссектора переходит на удаленный режим работы. Частным организациям, где в закрытых помещениях наблюдается большое скопление людей, тоже нужно перевести работников на дистанционный режим работы. Основными очагами заражения являются коллективные (трудовые) очаги. На местах необходимо усилить контроль за соблюдением жестких санитарно-эпидемиологических норм.



2. Время работы кафе, ресторанов, баров, столовых и других объектов общественного питания сокращается до 22 часов (с 9:00 до 22:00). Как в будни, так и в выходные. Заполняемость не более 30 посадочных мест.



График работы нотариусов, адвокатских контор, бухгалтеров, консалтинга, агентств недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, туроператоров и других – до 18 часов (с 9:00 до 18:00). Как в будние дни, так и в выходные. Работа бутиков по реализации непродовольственных товаров и вещей разрешается только в будни до 18 часов.



График работы бань, саун с бассейнами: в будни с 08:00 до 21:00, в субботу и воскресенье – с 9:00 до 19:00. Строго по предварительной записи.



Работа общественного транспорта в воскресенье будет приостановлена – автобусы будут проходить дезинфекцию.



3. Департаменту полиции совместно с санврачами (ДККБТУ) необходимо усилить работу по ежедневному проведению рейдов и выявлению фактов нарушений на соблюдение санитарных норм.



Проведение рейдов показало, что не все объекты соблюдают строгие санитарно-эпидемиологические нормы и добросовестно относятся к карантинным мерам. Были факты, когда организации неоднократно нарушали эпидтребования, тем самым подвергая риску заражения весь город. Деятельность таких «рецидивистов» будет прекращена, говорится в заявлении Кульгинова.

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