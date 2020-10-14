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  14 октября 2020
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Женщина родила мальчика в изоляторе НИЦИЗ Монголии

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за сутки не выявили новых случаев COVID-19. 12-13 октября 1350 человек дали отрицательный результат на коронавирус.

Коронавирус был обнаружен в двух образцах, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 320 человек. Зараженные — 20-летняя девушка и 30-летний мужчина, прибывшие 10 октября самолетом из рейса Токио — Улан-Батор. 53-летний российский водитель, которому 9 сентября был поставлен диагноз, выздоровел и выписан из больницы.

Таким образом, из 320 подтвержденных случаев коронавируса в Монголии 311 человек вылечены.

Сегодня утром женщина, находившаяся в изоляторе Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), родила мальчика весом 2,8 кг, сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу. 2

Коронавирус в Монголии
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