Глава Алмалыка снят с должности из-за инцидента с сыном

CentralAsia (UZ) - Под Ташкентом сняли с должности главу города Алмалык, сын которого прославился, выкладывая в Интернете скоростные гонки на авто. На одном из роликов молодой челоек продемонстрировал езду на дорогах Ташкента со скоростью 150 км/ч.

В рамках внеочередного заседание городского Совета народных депутатов, проходящего в Алмалыке, принято решение снять с должности хокима Усмона Рахимова. Об этом сообщили местные СМИ.

Хоким Ташкентской области Рустам Холматов посоветовал бывшему градоначальнику Алмалыка Усмону Рахимову уделить больше внимания личной жизни, проводить время с семьей и воспитывать детей.

На место нового хокима города Алмалык назначен Хамдамов Кобил Мураткулович.

Ранее сообщалось, что сын хокима Алмалыка, получивший 17 штрафов на скоростную езду, был также обвинен в нападении на двух мужчин.