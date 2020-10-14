Дональд Трамп станцевал перед сторонниками. Видео

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп исполнил небольшой танец перед сторонниками. Видео опубликовал пользователь «Твиттера» Брэндон Дарбди.



«Трамп танцует под YMCA. Наслаждайтесь », - подписал он ролик.

Trump dancing to YMCA. Enjoy. pic.twitter.com/eHQyfMCKxo — Brandon Darby (@brandondarby) October 13, 2020



На прошлой неделе стало известно о заражении Трампа коронавирусом. На данный момент он уже выписался и вернулся в Белый дом. Врачи заявили, что Трамп получил иммунитет от COVID-19.