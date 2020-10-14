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  14 октября 2020
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Дональд Трамп станцевал перед сторонниками. Видео

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп исполнил небольшой танец перед сторонниками. Видео опубликовал пользователь «Твиттера» Брэндон Дарбди.

«Трамп танцует под YMCA. Наслаждайтесь », - подписал он ролик.


На прошлой неделе стало известно о заражении Трампа коронавирусом. На данный момент он уже выписался и вернулся в Белый дом. Врачи заявили, что Трамп получил иммунитет от COVID-19.

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