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  14 октября 2020
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Евросоюз намерен координировать запреты на международные поездки

CentralAsia (CA) -  Евросоюз утвердил рекомендации странам-членам по согласованному введению ограничений на передвижение граждан в условиях в чрезвычайных ситуациях.

Как пишет Euronews, в начале вспышки коронавируса некоторые страны Евросоюза закрывали границы, меняли правила международных поездок, отменяли рейсы, не предупредив при этом соседей.

«Это шаг в нужном направлении. Он немного запоздалый, немного менее амбициозный, чем некоторым из нас хотелось бы, но правильный. Этого не хватало, отсутствовала координация», - сказал министр туризма Греции Харрис Теохарис.

Теперь каждую неделю государства ЕС должны будут докладывать о своей санитарно-эпидемиологической обстановке в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, на основе этих данных будет обновляться карта, на которой текущий статус каждого региона обозначен цветовым кодом, общим для всех 27 стран. Для них также вводится единый стандарт тестов на COVID-19.

«Это первый позитивный шаг к возобновлению туризма и очень важное решение. Мы рады, что сообщение между странами улучшится и количество рейсов возрастёт. Нам нужно, чтобы Европа открылась, лучше подготовила свой туристический сектор, нам нужна также большая открытость и других регионов и стран», - сказал генсек Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.

Пока ЕС подготовил только рекомендации. Решение об их выполнении остается за национальными правительствами. Но если они будут лучше координировать свои усилия и следовать общим правилам в сфере туризма, это повысит шансы сектора на восстановление в ближайшие год-два.

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