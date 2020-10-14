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  14 октября 2020
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В Казахстане от коронавируса вылечились еще 143 человека
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 143 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся составляет 104 346 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 141;

- Нур-Султан - 13 667;

- Атырауская область - 10 799;

- Карагандинская область - 9906;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6765;

- Шымкент - 5129;

- Алматинская область - 4799;

- Жамбылская область - 4068;

- Северо-Казахстанская область - 3931;

- Павлодарская область - 3807;

- Туркестанская область - 3331;

- Акмолинская область - 3310;

- Актюбинская область - 3206;

- Кызылординская область - 3117;

- Мангистауская область - 3043;

- Костанайская область - 2942.

Коронавирус в Казахстане
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