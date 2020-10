На горе Килиманджаро произошел сильный пожар. Видео, фото

CentralAsia (CA) - Национальный парк Танзании сообщил о сильном пожаре на горе Килиманджаро. В заявлении говорится, что пожар не прекращается третий день.

Огонь распространился на территорию национального парка, его можно было увидеть с расстояния в десятки километров. На видео, снятых с места событий, видно сильное пламя и столб дыма. Кадры с места событий публикуют пользователи «Твиттера».

Отмечается, что в основном пламя потушили, но работы еще продолжаются. Ликвидировать пожар помогают местные жители и волонтеры. Причины происшествия еще не выяснили, однако предполагается, что возгорание возникло в одном из мест отдыха альпинистов.

Africa’s Highest Peak, #Kilimanjaro on fire! A massive fire broke out at south-eastern slopes of Mount Kilimanjaro, Africa’s highest peak. Read more https://t.co/KBplSPrRXw pic.twitter.com/57WZTwhezm — THE TIMES OF AFRICA (@toamagazine) October 13, 2020

This is really sad ? please send your prays and loving thoughts to the rainforest of #Kilimanjaro ? pic.twitter.com/aCXdEMs9tA — nightmaresonwax (@nightmaresonwax) October 12, 2020