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  14 октября 2020
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Россия выдала Турции гражданина Узбекистана, обвиняемого в убийстве в Стамбуле

CentralAsia (UZ) -  Россия выдала Турции гражданина Узбекистана, обвиняемого в убийстве в Стамбуле в 2016 году. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

После убийства мужчина скрылся и был объявлен в розыск. "В связи с установлением его местонахождения на территории РФ Генеральная прокуратура Турецкой Республики направила в Генеральную прокуратуру РФ запрос о выдаче обвиняемого. Он был удовлетворен", - рассказали в ведомстве.

Вопрос о передаче осложнялся эпидемиологической обстановкой.

"В сопровождении турецкого конвоя при соблюдении всех мер безопасности обвиняемый доставлен в Турцию", - сообщили в Генпрокуратуре России.

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