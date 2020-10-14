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  14 октября 2020
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Монголия и Южная Корея обсудили вопросы о взаимном безвизовом режиме

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух принял посла Республики Корея в Монголии Ли Ё Хона.

Премьер выразил благодарность за поздравительное письмо, направленное премьер-министром Южной Кореи Чон Се Гюн. Отметив, что в этом году отмечается 30-летие дипломатических отношений между двумя странами, премьер-министр выразил намерение страны обогатить двусторонние отношения и сотрудничество торгово-экономическим содержанием и укрепить дружественные отношения в рамках программы «Год дружбы Монголия и Республика Корея».

Заявив, что правительство Монголии будет работать рука об руку с корейской стороной по борьбе с пандемией COVID-19 и репатриации своих граждан, премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух попросил посла оказать всестороннюю потенциальную помощь и поддержку гражданам Монголии, которые живут и работают в стране.

Со своей стороны, посол Ли Ё Хонг сказал, что он высоко оценивает отсутствие в Монголии случаев местной передачи коронавируса и немедленно принимает превентивные меры во время глобальной пандемии.

Стороны также обменялись мнениями о взаимном безвизовом режиме для граждан стран и активизации реализации проектов и программ, в том числе по снижению загрязнения атмосферного воздуха.

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