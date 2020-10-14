Дефицит госбюджета Монголии снизился на 56,7%

CentralAsia (MNG) - Согласно предварительным результатам, за первые девять месяцев 2020 года общие доходы расширенного государственного бюджета Монголии составили 7,3 трлн тугриков ($2 млрд 558 млн).

Уравновешенные доходы бюджета расширенного правительства составили 6,7 трлн тугриков ($2 млрд 347 млн) и 91,6% от общих доходов бюджета расширенного правительства. С другой стороны, общие расходы и чистое кредитование составили 9,4 триллиона тугриков ($ 3 млрд 293 млн) за первые девять месяцев 2020 года, что привело к дефициту в 2,7 триллиона тугриков ($ 946 млн) в сбалансированном балансе.

В сентябре 2020 года общие уравновешенные доходы и субсидии государственного бюджета составили 1,0 трлн тугриков, увеличившись на 202,9 млрд тугриков или 25,4%, общие расходы и чистое кредитование составили 1,1 трлн тугриков, увеличившись на 94,7 млрд тугриков или 9,6% по сравнению с в предыдущем месяце.

В сентябре 2020 года сбалансированное сальдо бюджета расширенного правительства имело дефицит в размере 82,7 млрд тугриков, что на 108,2 млрд тугриков или 56,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Поступления в бюджет расширенного правительства состоят из 83,3% налоговых поступлений, 8,3% неналоговых доходов, 8,0% фонда будущего наследия и 0,4% стабилизационного фонда.

За первые девять месяцев 2020 года налоговые поступления достигли 6,1 трлн тугриков, снизившись на 0,9 трлн тугриков или 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это снижение в основном связано с уменьшением поступлений по налогу на прибыль на 330,9 млрд тугриков или на 18,5%, уменьшением поступлений по социальному обеспечению на 183,9 млрд тугриков или на 13,0%, уменьшением поступлений по прочим налогам на 149,4 млрд тугриков или на 22,0% на 146,9 млрд тугриков или на 8,3% снижением стоимости - добавленные налоговые поступления, снижение доходов от акцизного налога на 74,7 млрд тугриков или на 11,4% и снижение доходов от иностранной деятельности на 33,4 млрд тугриков или 5,7%.

За первые девять месяцев 2020 года 23,9% общих налоговых поступлений было получено от подоходного налога, 20,2% от взносов на социальное страхование, 26,6% от налога на добавленную стоимость, 9,5% от акцизов, 9,0% от иностранной деятельности и 10,8%. % от других налогов. За первые девять месяцев 2020 года поступления от налога на добавленную стоимость увеличились на 1,4 процентных пункта, поступления от иностранной деятельности увеличились на 0,7 процентных пункта, а поступления от акцизов увеличились на 0,2 процентных пункта, в то время как поступления от прочих налогов снизились на 0,7 процентных пункта, поступления от налогов снизилась на 1,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые девять месяцев 2020 года расходы бюджета расширенного правительства и чистое кредитование составили 9,4 трлн тугриков, увеличившись на 2,2 трлн тугриков или 30,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. На это увеличение в первую очередь повлияло увеличение текущих расходов на 1,7 трлн тугриков или на 29,6% и увеличение капитальных затрат на 610,0 млрд тугриков или на 46,2%. Однако чистое кредитование снизилось на 147,1 млрд тугриков или на 91,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В текущих расходах 42,4% составили расходы на товары и услуги, 46,3% - текущие трансферты, 7,7% - выплаты процентов и 3,6% - субсидии.

За первые девять месяцев 2020 года капитальные затраты составили 1,9 трлн тугриков, увеличившись на 610,0 млрд тугриков, или 46,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Увеличение капитальных затрат произошло в основном за счет увеличения расходов на строительство на 228,0 млрд тугриков или на 23,6%, прочих капитальных затрат на 169,2 млрд тугриков или на 81,6%, увеличения расходов на оборудование на 204,3 млрд тугриков или в 4,3 раза и на 4,9 млрд тугриков или 6,4%. увеличение затрат на капитальный ремонт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общих капитальных затратах 61,8% составили расходы на строительство, 19,5% - прочие капитальные затраты, 13,8% - расходы на оборудование, 4,2% - расходы на капитальный ремонт и 0,7% - капитальные расходы резервного фонда стратегии. За первые девять месяцев 2020 года прочие капитальные затраты увеличились на 3,8 процентных пункта, а расходы на оборудование - на 9,2 процентных пункта, в то время как расходы на строительство снизились на 11,3 процентных пункта, расходы на капитальный ремонт снизились на 1,6 процентных пункта, а капитальные затраты резервного фонда стратегии снизились на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

источник: Национальное статистическое управление

Коронавирус в Монголии

Карта распространения