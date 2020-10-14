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  14 октября 2020
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Департаменту образования Улан-Батора предоставлены школьные автобусы

CentralAsia (MNG) -  Корпорация развития Улан-Батора представила школьные автобусы, предназначенные для перевозки учащихся на площади Сухэ-Батора.

Пять из 200 школьных автобусов стандарта Евро-5, которые будут поэтапно переданы Департаменту образования столицы в течение трех лет, будут использоваться для перевозки детей из школ на окраинах столицы. Статистика показывает, что в среднем 30 тысяч учащихся ездят на общественном транспорте в 224 школы Улан-Батора. 200 новых автобусов предоставят транспорт 15 тыс.ученикам, живущим далеко от школы.


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По данным Корпорации развития Улан-Батора, 54-местных школьных автобуса стоимостью около 130 тысяч долларов может использоваться для школьных поездок и других целей.

Автобусный парк столицы пополняется также и на 55-местные электрические двухэтажные автобусы. Двухэтажные автобусы могут проехать 200-250 км после каждой подзарядки. Обновление автопарка электробусами экологически безопасно и относительно недорого.

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