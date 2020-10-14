Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 61 859

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 14 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 61 859 (+121).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены: 64 в Ташкенте, 16 в Наманганской области, 11 в Сырдарьинской области, 11 в Республике Каракалпакстан, 8 в Кашкадарьинской области, 6 в Самаркандской области, 5 в Хорезмской области.

За ночь скончался 1 человек.

В настоящее время в стране выздоровели 58763 человека, инфицированных коронавирусом (95%). 2584 пациента проходят лечение.