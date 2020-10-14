Главы МИД Турции и Швеции устроили перепалку на пресс-конференции

CentralAsia (CA) - На пресс-конференции министров иностранных дел Турции и Швеции во вторник, 13 октября, в Анкаре произошла словесная перепалка между министрами, сообщает Associated Press.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде раскритиковала Турцию за притеснения свободы слова, в то время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил недовольство в связи с политикой Стокгольма.

Чавушоглу упрекнул Линде в том, что шведское правительство призывает Турцию вывести войска из Сирии, поддерживает курдское ополчение, а также отказывается комментировать предполагаемое жестокое обращение с мигрантами в Греции, которое греческие власти отрицают.

«Хочу спросить: от чьего имени вы говорите Турции уйти из Сирии или предостерегаете Турцию? Если вы так щепетильно относитесь к правам человека, почему бы вам хоть раз не покритиковать Грецию?»

«Я ваш гость. Я бы не стала устраивать дебаты», - сказала Анн Линде в ответ на упреки Чавушоглу.

«Просто надеюсь, что в Турции у каждого есть возможность высказываться так же откровенно, как делаете вы, министр», - добавила она, намекая на преступления против свободы слова в Турции, в том числе на множество прокурдски настроенных журналистов и политиков, оказавшихся в тюрьме.