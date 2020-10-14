Le Figaro: подлость, мошенничество и клановая борьба в Кыргызстане

CentralAsia (CA) - В понедельник в Кыргызстане все еще царила неопределенность после четырех дней стычек соперничающих групп демонстрантов в связи с результатами выборов: они были оспорены и в конечном итоге отменены. Как бы то ни было, все это не успокоило напряженность в маленькой среднеазиатской стране, которая находится под политическим влиянием России и экономическим Китая, пишет автор статьи французского издания Le Figaro Ален Барлюэ.

Незаметный с прошлой недели президент Сооронбай Жээнбеков (находится у власти с 2017 года) ввел чрезвычайное положение в столице Бишкеке, где в пятницу несколько правительственных зданий были взяты штурмом демонстрантами. За последние 15 лет два его предшественника были вынуждены уйти в отставку из-за беспорядков. На этот раз в столкновениях погиб один человек, а около тысячи получили ранения.

Все это происходит на фоне сложной картины традиционного соперничества севера и юга страны, клановой или даже мафиозной борьбы, которая обостряется экономическим кризисом и последствиями коронавируса, отмечает автор. Большинство населения этой страны живет на переводы от родственников, которые работают в России и Казахстане. Тем не менее с апреля объемы перечислений упали на 62% из-за пандемии. Почти 200 000 молодых людей остались без работы за границей и были вынуждены вернуться в страну, где у них нет никаких возможностей.

«В Кыргызстане, как и в других среднеазиатских странах, власти не были готовы к пандемии. Но в отличие от других стран региона в Кыргызстане есть свобода СМИ: очереди, закрытые двери больниц, задыхавшиеся на улице зараженные люди были повсюду», - говорит эксперт московского Центра Карнеги Тимур Умаров.

Такая обстановка вывела из себя людей и обострила их недовольство по поводу других проблем, таких как организованная преступность, которая, как считают многие граждане, пронизала всю местную политику, добавил он.

Как считает Барлюэ, кризис разворачивается на фоне личного противостояния президента Жээнбекова с его предшественником Алмазбеком Атамбаевым, бывшим наставником, а ныне главным соперником. На прошлой неделе Атамбаев вышел из тюрьмы, где отбывал 11 лет. В опубликованном в субботу видео Атамбаев заявил, что во время столкновений его машина подверглась обстрелу. Позднее бывший президент был вновь задержан и отправлен за решетку.

Находившийся у власти с 2011 по 2017 год Алмазбек Атамбаев пытался установить хотя бы подобие равновесия между севером и более влиятельным югом страны. Он сам представлял север и сделал преемником «южанина» Жээнбекова. Впоследствии у них возник конфликт, и новый президент обратился против предшественника, отправив его сначала под домашний арест, а затем и в тюрьму в прошлом году, пишет издание.

Это политическое соперничество сопровождалось потасовкой в парламенте. 16 партий соперничали за депутатские кресла в стране, которая выделяется своим плюрализмом в Средней Азии, где в основном доминируют авторитарные режимы. Тем не менее по итогам выборов 4 октября в парламент смогли пройти лишь четыре партии, которые к тому же считаются «южными». Все это стало искрой в пороховой бочке. Появились доклады о махинациях и использовании «административных ресурсов», как называют на территории бывшего СССР бюрократические манипуляции.

В таких непростых условиях депутаты подтвердили в среду назначение на пост премьера Садыра Жапарова, чье прошлое представляет немалый интерес. В 2017 году этому Жапарову дали десять лет тюрьмы за захват заложников во время предыдущего политического кризиса. В прошлый вторник его вытащили из тюрьмы демонстранты. Как пишет «Франс-Пресс», именно сторонники Жапарова могли стоять за субботним обстрелом бывшего президента Атамбаева. По словам ряда обозревателей, урегулировать кризис получится только путем амнистии Атамбаева и примирения двух президентов-соперников.

В понедельник до этого было еще далеко, а в стране сохранялась нестабильность. Влиятельный Государственный комитет национальной безопасности призвал политический класс навести порядок. Россия за неимением лучшего выступила в поддержку Омурбека Сунавалиева, человека, который взял под контроль ГКНБ в хаосе последних дней.

Материал переведен ИноСМИ.