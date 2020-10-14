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  14 октября 2020
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Всемирный банк выделит $12 млрд развивающимся странам для борьбы с COVID-19

CentralAsia (CA) -  Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов развивающимся странам, чтобы обеспечить им возможность приобретать и распространять вакцины, тесты и медикаменты для лечения COVID-19.

Как сообщает DW, программа финансирования будет также включать техническую поддержку странам-получателям, которая позволит им подготовиться к масштабной вакцинации. Это станет сигналом фармацевтическим компаниям о том, что в развивающихся странах будет высокий спрос и достаточное финансирование на вакцины против SARS-CoV-2.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 38 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более одного миллиона человек.

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